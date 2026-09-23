افتتاح 5 معامل مُتخصصة بكليتي الطب والعلاج الطبيعي بجامعة المنيا الأهلية

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، 5 معامل متخصصة بكليتي الطب والعلاج الطبيعي بجامعة المنيا الأهلية، بما يدعم مهارات الطلاب العملية والبحثية.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية.



وأكد رئيس الجامعة خلال الافتتاح، أن تجهيز هذه المعامل يمثل طفرة نوعية في منظومة الطب التدريبي بالجامعة الأهلية لما توفره من إمكانات وتجهيزات حديثة تتيح للطلاب التدريب العملي على نماذج وأجهزة متخصصة، مما يعزز قدرتهم على الربط بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، ويُسهم في إعداد خريجين جاهزين لتلبية متطلبات سوق العمل والممارسة المهنية.

ففي كلية الطب تم افتتاح معامل التشريح: التي تضم معمل النماذج "البلاستيكية" لأجزاء مختلفة من جسم الإنسان، لخدمة مجالات الميكروبيولوجي، الباثولوجي، الهستولوجي، الطفيليات ، وفي كلية العلاج الطبيعي تم افتتاح معمل الاختبارات والمقاييس: والذي يضم أجهزة شد الفقرات، والحركة السلبية، والمشاية الكهربائية، وأجهزة قياس التوازن والاتزان، وافتتاح وحدة تخطيط الأعصاب والتي تضم جهاز رسم العضلات وقياس سرعة توصيل الأعصاب.

