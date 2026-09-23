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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعدام 600 زجاجة خمور متنوعة ومجهولة المصدر بسمالوط في المنيا

ضبط خمور في سمالوط
ضبط خمور في سمالوط
ايمن رياض

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، برئاسة عويس غرياني رئيس المركز ، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط وإعدام 600 زجاجة من المواد الكحولية والخمور المتنوعة، وتم مصادرتها خلال الحملات التفتيشية الأخيرة.

وأوضح رئيس المركز، أن عملية الإعدام تمت فور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبحضور اللجان المختصة من الإدارة الصحية، والتموين، والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمركز، حيث جرى إتلاف الكميات المضبوطة بالكامل والتخلص منها بالطرق الآمنة والصحية البيئية.

وأكد أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة الميدانية وملاحقة الأنشطة غير القانونية، مشدداً على استمرار الحملات المفاجئة بقرى وأحياء المركز لضبط أي مخالفات تضر بالأمن العام أو بسلامة المواطنين، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

المنيا سمالوط محافظ خمور

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