بيطري المنيا.. ضبط طن ونصف أغذية فاسدة في حملة رقابية ببني مزار

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمركز بني مزار شمال المحافظة ، أسفرت عن ضبط 1451 كيلو جرام من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملة تحت رعاية الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، طبقا لتعليمات الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور رمضان توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، وإشراف الدكتور عازر فوزي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وأسفرت الحمله عن ضبط كميات متنوعة شملت 1214 كيلو دواجن وقطع دواجن، و148 كيلو لحوم، و15 كيلو بط، و23 كيلو أجزاء دواجن، و7 كيلو لانشون، و14 كيلو لحوم مفرومة، و30 كيلو مرتديلا وبسطرمة، جميعها غير صالحة للاستهلاك وتم التحفظ عليها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالمنيا استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

شارك في الحملة الدكتورة أسماء محمد علي رئيس قسم التفتيش ببني مزار، وأحمد سليمان مدير الإدارة التموينية، ومدحت عاصم رئيس الرقابة، وياسر صلاح مفتش تموين، وعبد الجواد ممثل تفتيش المحافظة، وياسر صلاح نائب رئيس مدينة بني مزار.