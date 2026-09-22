برلماني: تصدر مصر سوق الفنادق الإفريقية يعكس قوة القطاع السياحي

أكد النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة المصري تعكس قدرة الدولة على تعزيز مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن استمرار تصدر مصر سوق الفنادق الإفريقية للعام التاسع على التوالي يمثل مؤشرًا مهمًا على جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السياحية والفندقية.

وقال سليمان في تصريحات خاصة إن ارتفاع عدد الفنادق الجاري إنشاؤها في مصر إلى 185 فندقًا بإجمالي 46 ألف غرفة خلال عام 2026، مقارنة بـ143 فندقًا تضم 33.9 ألف غرفة في عام 2025، يعكس حجم التوسع الذي يشهده القطاع، ويؤكد وجود طلب متزايد على الاستثمار في البنية التحتية السياحية والفندقية.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الإفريقية أن الزيادة في أعداد السائحين والإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، رغم التحديات والتوترات الإقليمية، تؤكد قدرة القطاع السياحي المصري على التعامل مع المتغيرات والحفاظ على معدلات النمو.

وأشار إلى أن وصول أعداد السائحين الوافدين إلى 12.7 مليون سائح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 12.2 مليون سائح خلال الفترة نفسها من عام 2025، إلى جانب ارتفاع الإيرادات السياحية إلى نحو 12 مليار دولار، يمثلان مؤشرين مهمين على تحسن أداء القطاع واستمرار قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.

توقعات المؤسسات الدولية

وأوضح سليمان أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن مستقبل السياحة المصرية تحمل رسائل إيجابية، خاصة مع توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر بنمو القطاع بنسبة 3% خلال عام 2026، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.4 مليار دولار، فضلًا عن زيادة أعداد العاملين بالقطاع إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وأكد أن التوسع في الطاقة الفندقية يجب أن يتزامن مع استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير المقاصد السياحية، ورفع كفاءة العاملين، وتنويع المنتجات السياحية، بما يعزز قدرة مصر على جذب شرائح وأسواق سياحية جديدة.

ولفت وكيل لجنة الشئون الإفريقية إلى أهمية البعد الإفريقي في استراتيجية تنشيط السياحة المصرية، مشددًا على ضرورة زيادة التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة باعتبارها سوقًا واعدًا للسياحة المصرية.