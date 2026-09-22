حمزة العيلي: دور مسكر لم يكن موجودا في السيناريو.. وأرفض مصطلح ذوي الإعاقة

أقيمت ضمن فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، ندوة بعنوان «أهمية ذوي القدرات الخاصة في السينما والفن»، بحضور الفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد فريد، والفنانة داليا البحيري، والفنانة سلاف فواخرجي، والدكتور محسن أحمد مدير التصوير، وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود المملوك، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



تحدث الفنان حمزة العيلي خلال الندوة عن تجربته في تجسيد شخصية «مسكر» ضمن أحداث مسلسل «ابن حلال»، موضحًا أن الشخصية لم تكن موجودة في السيناريو قبل بدء العمل، وأن صناع المسلسل كانت لديهم مخاوف من تقديمها بسبب صعوبة الشخصية وطبيعتها.

وقال العيلي إنه حرص قبل تجسيد الشخصية على ملاحظة تفاصيل وحركات الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة في الشارع، والتعرف على بعض جوانب معاناتهم، مشيرًا إلى أن لديه ثلاثة من أبناء عمه من ذوي القدرات الخاصة، واستمع منهم إلى العديد من الحكايات والتجارب المتعلقة بحياتهم.



وأضاف: «بعد تجسيد دور مسكر في مسلسل ابن حلال، بدأت بعد كده آخد بالي من التفاصيل بشكل أكبر»، موضحًا أن التجربة جعلته أكثر اهتمامًا بملاحظة تفاصيل الشخصيات والتعامل معها بعيدًا عن الصورة النمطية.

وأشار العيلي إلى أن عدد الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة في مصر يصل إلى نحو 15 مليون فرد، مؤكدًا أنهم يمتلكون مواهب وقدرات متنوعة في مجالات كثيرة من الحياة.



وتابع: «أنا مبحبش مصطلح ذوي الإعاقة خالص»، موضحًا أن استخدام المصطلحات التي تركز على الإعاقة لا يعكس بالضرورة المواهب والقدرات التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص.



وشهدت الندوة نقاشًا حول أهمية حضور ذوي القدرات الخاصة في الأعمال السينمائية والفنية، ودور الفن في تقديم قضاياهم وتجاربهم بصورة واقعية، إلى جانب أهمية منحهم مساحة أكبر للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم.



ويُقام ملتقى «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة في دورته العاشرة، برئاسة الفنانة سهير عبدالقادر، وبرعاية وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، إلى جانب مكتبة مصر العامة.