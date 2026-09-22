رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي: «اعتذارك غير مقبول»

ردت الإعلامية رضوى الشربيني على التصريحات الأخيرة للفنان أحمد العوضي، والتي تحدث خلالها عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدة رفضها لما وصفته بالتشبيه المسيء للمرأة.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اعتذارك غير مقبول.. أنت لم تسئ التعبير بتشبيهك لياسمين عبد العزيز نجمة الوطن العربي الأولى زي ما بتقول فقط، بل أنت أسأت بتعبيرك لنساء مصر والوطن العربي كله بتشبيهك الردئ إن الست زي العربية».

وأضافت رضوى: «فلما تعتذر.. اعتذر لكل ستات الوطن العربي».

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تتفاعل فيها رضوى الشربيني مع تصريحات أو مواقف تخص أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، إذ سبق أن دخلت في نقاشات علنية مرتبطة بعلاقتهما وأعمالهما الفنية.



وكان قد اعتذر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سوء الفهم الذي وصل للبعض بسبب تصريحاته في أحد البرامج اللبنانية.



وقال أحمد العوضي: للتوضيح لم أقصد بتاتا بتاتا أي معنى سيئ لأي شخص في برنامج قصتي وكامل الاحترام للجميع.. وما تم تداوله من تصريحات تخص السيارات وتأويل التصاريح هو يخص من يتناقلون التصريحات لكني لم أقصد تماما ما قد فهمه البعض، فالتشبيه كان عائدا على مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية، وأعتذر إن كان البعض قد فهم فهما خاطئا لمضمون الحديث.

وتابع أحمد العوضي: فأنا أكن كل الاحترام والتقدير لنجمة العالم العربي الأولى.. وقد ذكرت مرارا وتكرارا على مدار الحديث أني أحمل كل الذكريات الطيبة لكل من دخل حياتي… اعتذر منها إن كان البعض قد فسر كلامي بالخطأ.. والاعتذار واجب مادام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ.. وهذا بوست للتوضيح وأكرر اعتذاري مره ثانية.

واستكمل: والذكر بالذكر فأنا أدين لياسمين عبد العزيز بالكثير في مشواري واقدرها واحترمها وأتمنى لها كل النجاح والتألق كالعادة.