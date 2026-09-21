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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زينة منصور عن أحمد العوضي: بيموت نفسه عشان خاطر الشغل

احمد العوضي
احمد العوضي
عبد الخالق صلاح

كشفت الفنانة زينة منصور عن تجربتها في العمل مع الفنان أحمد العوضي، وتفاصيل ترشيحه لها في عدد من الأعمال، ومشيدة بحبه للشغل وحرصه على نجاح زملائه. 

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية «نهال طايل» في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: «اشتغلت مع الفنان أحمد العوضي وعاشرته، يعني من أيام "ضرب نار" حد بيجتهد أوي، بيموت نفسه عشان خاطر الشغل، عايز ينجح قوي».

وأضافت: «أحمد العوضي نشيط جدا وبيحب زمايله في الشغل، هو اللي رشحني في دور «ميمي العايقة، واشتغلنا في «حق عرب» وكان مبسوط رغم أن مفيش بيني وبينه مشاهد غير مشهد واحد، ولما جه بقى «فهد البطل» كنت ضيفة شرف.

وأوضحت: «أنا بنبسط بالشغل معاه، لأنه صادق بيرشح الشخص بناء على شغله مش بناء على السوشيال ميديا، وأنا أتمنى، أكون محبوبة،  أنا بحب كل الناس، حتى اللي بيسيء ليا، حتى اللي بيتكلم عليا مش كويس، والله العظيم يعني مابحملش في قلبي ضغينة لحد أبدا».

وتابعت: «يا جماعة أنا اتولدت عشان أبقى ممثلة، ما ينفعش أبقى غير كده، أنا فاشلة في كل حاجة، حتى لو بيزنس، أنا بتاعة فن، إديني في الفن بس، إديني في الفن والدور الحلو».

زينة منصور أحمد العوضي صدى البلد

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