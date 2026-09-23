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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لأولياء الأمور.. محافظ المنيا يوجه بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط المدارس| صور

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط مدرسة الأقباط بشارع أحمد ماهر، بنطاق حي وسط مدينة المنيا، استجابةً عاجلة لشكاوى الأهالي وأولياء الأمور، لما تسببه هذه المخالفات من إعاقة لحركة الطلاب، وحجب نوافذ الفصول، والتأثير على التهوية داخل المدرسة.

وشدد المحافظ على التعامل الحازم مع جميع صور الإشغال والتعدي التي تمس سلامة الطلاب أو تعوق انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية ومنضبطة يمثل أولوية، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع وتحقيق الانضباط بمحيط المنشآت التعليمية.

وفي هذا السياق، تابَع المحافظ نتائج الحملة من خلال تقرير اللجنة العليا للإشغالات، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حيث تضمن التقرير ما تم اتخاذه من إجراءات ميدانية لرفع التعديات والمخالفات العشوائية بمحيط المدرسة، وإلزام أصحاب الإشغالات بالخطوط التنظيمية، بما أسهم في إعادة فتح الطريق وتحقيق سيولة الحركة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجّه اللواء عماد كدواني رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة المتابعة الميدانية بمحيط المدارس والمنشآت الخدمية، والتصدي الفوري لأي إشغالات أو تعديات، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع عودة المخالفات، بما يحافظ على سلامة الطلاب ويوفر بيئة مناسبة ومنضبطة للعملية التعليمية.
 

المنيا محافظ المنيا المدارس اشغالات

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