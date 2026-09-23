من هو أول بطل في تاريخ كأس الخليج؟

كتب المنتخب الكويتي اسمه في سجلات التاريخ باعتباره أول بطل لكأس الخليج العربي، بعدما توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي استضافتها البحرين عام 1970.

الكويت.. أول بطل في تاريخ كأس الخليج

وانطلقت النسخة الأولى يوم 27 مارس 1970 بمشاركة أربعة منتخبات هي البحرين والسعودية والكويت وقطر، وأقيمت المنافسات بنظام دوري من دور واحد.

وحسم المنتخب الكويتي صدارة البطولة بعدما جمع 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، ليحصد أول لقب في تاريخ كأس الخليج، متفوقًا على المنتخب البحريني صاحب المركز الثاني.

ولم يكن لقب 1970 مجرد بداية لمسيرة الكويت في البطولة، بل كان أول فصل في هيمنة المنتخب الكويتي على كأس الخليج، بعدما أصبح لاحقًا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج برصيد 10 ألقاب.

ومنذ ذلك التتويج الأول في البحرين، تحولت كأس الخليج إلى واحدة من أبرز البطولات الإقليمية في كرة القدم، واتسعت دائرة المشاركة تدريجيًا حتى وصلت إلى 8 منتخبات، وهو العدد الذي تشهده «خليجي 27» في جدة عام 2026.