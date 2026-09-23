وفود من 4 دول تزور آثار تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن بالمنيا

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة» ومع انطلاق الموسم السياحي الجديد، استقبلت محافظة المنيا عددًا من الأفواج السياحية متعددة الجنسيات، من بينها وفود من ألمانيا والنمسا وإنجلترا وإيطاليا، خلال زيارتها عددًا من المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة، شملت مناطق تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن توافد الأفواج السياحية من مختلف دول العالم يعكس المكانة التي تحظى بها المحافظة على خريطة السياحة الثقافية، وما تتمتع به من ثراء حضاري وتاريخي يمتد عبر عصور متعاقبة، مشيرًا إلى أن المنيا تمثل أحد المقاصد الأثرية المهمة في صعيد مصر، بما تضمه من مواقع فريدة تجسد جانبًا أصيلًا من عظمة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية، مؤكدًا حرص المحافظة على مواصلة جهودها بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية والسياحية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، بما يسهم في تعزيز حضور المنيا على خريطة السياحة المصرية وجذب المزيد من الوفود السياحية من مختلف دول العالم.

وأضاف اللواء كدواني أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة للارتقاء بالمنظومة السياحية، تتضمن رفع كفاءة المواقع الأثرية، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دعم جاهزية المنشآت والاستراحات والفنادق وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، بما يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، ويعزز قدرة المنيا على استقبال المزيد من الوفود السياحية والاستفادة من تنوعها الحضاري والأثري.

