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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق مع خادمة أجنبية ألقت برضيعتها حديثة الولادة بمنور عقار في الدقي

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة مع خادمة أجنبية متهمة بالتخلص من طفلتها الرضيعة عقب القاءها في منور عقار بمنطقة الدقي لبيان أسباب ودوافع المتهمة لإنهاء حياة الرضيعة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وصرحت بدفن الرضيعة عقب توقيع الكشف الطبي عليها وقررت استدعاء حارس العقار لسماع أقواله بعدما أشار في محضر الشرطة إلى أنه اكتشف الواقعة عقب سماع صوت ارتطام في منور العقار وعندما استطلع الأمر اكتشف جثة الصغيرة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط خادمة تحمل جنسية أجنبية، لاتهامها بالقاء طفلتها الرضيعة من منور عقار بمنطقة الدقي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من حارس عقار يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل منور أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقي، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة.

وبعمل التحريات وسماع أقوال حارس العقار تبين أن شخص قام بالقاء الطفلة من علو داخل المنور، وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف هوية الطفلة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة خادمة أجنبية وضعت مولودتها داخل الشقة التي تعمل بها، ثم ألقتها من الشرفة، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها، وتم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خادمة أجنبية الدقي مديرية أمن الجيزة الجيزة قسم شرطة الدقي

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