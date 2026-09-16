طفلة 9 سنوات كشفت المستور.. القصة الكاملة لاتهام مدرب بالتحرش بأطفال بنادي شهير بالدقي

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة اتهام مدرب بنادي شهير بمنطقة الدقي بالتعدي على عدد من الأطفال أثناء تدريبهم، عن تقدم 5 من أولياء الأمور ببلاغات ضد المدرب، اتهموه فيها بارتكاب أفعال تمثل هتكا لعرض أطفالهم خلال وجودهم داخل النادي.

وبحسب ما ورد في روايات أولياء الأمور، بدأت تفاصيل الواقعة بعد انضمام طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات إلى الفريق، حيث أخبرت والدتها بما تعرضت له من ممارسات اعتبرتها غير طبيعية أثناء التدريب، ما دفع الأم إلى التواصل مع عدد من أولياء الأمور.

ووفقًا لأقوال مقدمي البلاغات، تبين لهم أن شكاوى مماثلة تكررت من جانب عدد من الأطفال، واتهم أولياء الأمور المدرب بتعمد ملامسة الأطفال بزعم أن ذلك جزء من أساليب التدريب، فضلا عن اتهامات أخرى تتعلق بتصرفات داخل غرف تغيير الملابس.

وتقدم 5 من أولياء الأمور ببلاغات إلى نيابة الدقي، التي باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الأطفال، قبل أن تصدر قرارا بحبس المدرب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط المدرب عقب تلقي البلاغات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وبحسب روايات عدد من أولياء الأمور، فقد أثيرت شكاوى بشأن الواقعة مع إدارة النادي قبل التوجه إلى النيابة، بينما ذكر مقدمو البلاغات أن أسرا أخرى لديها شكاوى مماثلة لم تتقدم ببلاغات حتى الآن.

وتواصل النيابة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى المدرب، وتحديد ملابسات الواقعة وما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بها.