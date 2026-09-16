قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا
الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا
الرئيس السيسي يعزي رئيسة تنزانيا ويكشف عن دعوة دار السلام لقمة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة
أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه
الخارجية الأمريكية: الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام بين إسرائيل ولبنان
في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم
من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي
والد بن رمضان: لم يتأقلم مع أجواء الدوري المصري.. ورحيله عن الأهلي تم دون أزمات
7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي
ضد كل الصعاب.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد إصابته وغيابه عن معسكر منتخب مصر
الأول من نوعه بالمنطقة.. «مدبولي» يتابع ترتيبات استضافة اجتماع الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي
مفتي الجمهورية يتسلم دعوة من مبعوث وزير الشئون الدينية الإندونيسي لحضور مؤتمر دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طفلة 9 سنوات كشفت المستور.. القصة الكاملة لاتهام مدرب بالتحرش بأطفال بنادي شهير بالدقي

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة اتهام مدرب بنادي شهير بمنطقة الدقي بالتعدي على عدد من الأطفال أثناء تدريبهم، عن تقدم 5 من أولياء الأمور ببلاغات ضد المدرب، اتهموه فيها بارتكاب أفعال تمثل هتكا لعرض أطفالهم خلال وجودهم داخل النادي.

وبحسب ما ورد في روايات أولياء الأمور، بدأت تفاصيل الواقعة بعد انضمام طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات إلى الفريق، حيث أخبرت والدتها بما تعرضت له من ممارسات اعتبرتها غير طبيعية أثناء التدريب، ما دفع الأم إلى التواصل مع عدد من أولياء الأمور.

ووفقًا لأقوال مقدمي البلاغات، تبين لهم أن شكاوى مماثلة تكررت من جانب عدد من الأطفال، واتهم أولياء الأمور المدرب بتعمد ملامسة الأطفال بزعم أن ذلك جزء من أساليب التدريب، فضلا عن اتهامات أخرى تتعلق بتصرفات داخل غرف تغيير الملابس.

وتقدم 5 من أولياء الأمور ببلاغات إلى نيابة الدقي، التي باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الأطفال، قبل أن تصدر قرارا بحبس المدرب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط المدرب عقب تلقي البلاغات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وبحسب روايات عدد من أولياء الأمور، فقد أثيرت شكاوى بشأن الواقعة مع إدارة النادي قبل التوجه إلى النيابة، بينما ذكر مقدمو البلاغات أن أسرا أخرى لديها شكاوى مماثلة لم تتقدم ببلاغات حتى الآن.

وتواصل النيابة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى المدرب، وتحديد ملابسات الواقعة وما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بها.

الدقي مدرب ملامسة الأطفال مديرية أمن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

سور الأباجية

الانتهاء من تجميل سور كوبري الأباجية بلوحات جدارية توثق معالم القاهرة

ندوة مجمع اعلام قنا

مجمع إعلام قنا يناقش آليات الربط الرقمى بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل

اجتماع المستثمرين بقنا

بحضور رئيس المجلس التصديري.. محافظ قنا يبحث فرص الاستثمار والتصنيع الزراعي

بالصور

بأقل من 100 جنيه.. طريقة عمل النوتيلا في البيت

طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد