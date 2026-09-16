قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية.. السعودية: استهداف مكة استفزازا لمشاعر المسلمين وتوجه نداء عاجل للمجتمع الدولي
المرة الثانية.. السعودية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي: استهداف مكة استفزاز لمشاعر المسلمين
بعد تمديد توفيق الأوضاع لمدة عام.. هذه شروط إقامة الأجانب في مصر
برنامج منتخب مصر استعدادا لمواجهة انجولا وجنوب السودان
بطول 400 متر وحمولة 247 ألف طن.. تفاصيل عبور سفينة الحاويات عملاقة قناة السويس
نائبة: لقاء الرئيس السيسي ومحمود عباس يعكس ثقل الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً
3 ضربات في وقت واحد.. كيف يعيد الأهلي ترتيب أوراقه قبل العودة من فترة التوقف ؟
تشكيل اللجنة العليا الاستشارية للدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إدارة ترامب تمنع مسؤولي هذة الدولة من دخول أراضيها
اتحاد الكرة يسابق الزمن للحصول على موافقة لاعب برايتون لتمثيل منتخب مصر
شاهد.. نجاة الصغيرة في أحدث ظهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اعتـ ـداء على قاصر.. حبس المتهم بالتسبب في هروب طالبة التمريض من منزلها بالصف

الطالبة والشاب بعد العثور عليهما
الطالبة والشاب بعد العثور عليهما
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس فرد أمن في شركة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بواقعة هروب طالبة التمريض آية رضوان بمدينة الصف.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض قاصر برضاها والتسبب في هروبها من منزل أسرتها، حيث واجهته بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الأمنية منذ تغيب الفتاة حتى لحظة العثور عليها رفقته في منطقة العجمي بالإسكندرية.

وفي ذات السياق تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل آية رضوان طالبة تمريض تبلغ من العمر 16 عامًا، داخل منزل أسرتها بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف، وذلك بعد عودتها إلى منزلها عقب أيام من تغيبها والعثور عليها في الإسكندرية.

وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، برفقة خبراء الأدلة الجنائية، لرفع الآثار البيولوجية من دماء وبصمات من مسرح الجريمة إلى جانب مناظرة جثمان المجني عليها.

وأمرت النيابة بإيداع الجثمان تحت تصرف الطب الشرعي، وتكليف الطبيب المختص بإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وما إذا كانت بها إصابات، وتحديد كيفية حدوثها والتوقيت المرجح للوفاة.

كما أمرت النيابة بفحص الآثار التي جرى رفعها من مسرح الحادث، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، لكشف تفاصيلها وتحديد المسؤول عن ارتكابها.

وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال أفراد أسرة الفتاة والشهود، في الوقت الذي تشير فيه التحريات الأولية إلى اتهام شقيقها بالتورط في الواقعة، فيما جرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بتغيب الفتاة عن منزل أسرتها، قبل أن تنجح التحريات في تحديد مكان وجودها بمنطقة العجمي في الإسكندرية، حيث عُثر عليها وأعيدت إلى أسرتها، إلا أنه بعد عودتها إلى المنزل وقعت الجريمة.

وشهدت قرية الشوبك الشرقي بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة جريمة مروعة راحت ضحيتها آية رضوان طالبة التمريض التي كانت متغيبة عن منزلها حيث أنهى شقيقها حياتها بعد عودتها لمنزل الأسرة بساعات قليلة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب ابنتهما (طالبة سن 16) عن المنزل بذات التاريخ حال توجهها لشراء بعض المستلزمات المنزلية .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة العجمى بالإسكندرية، وأمكن ضبطها وبسؤالها أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها، أمكن ضبطه (فرد أمن بشركة خاصة – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشوبك الشرقي هتك عرض قاصر برضاها هتك عرض هروب طالبة التمريض آية رضوان مدينة الصف آية رضوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

ترشيحاتنا

خون بيزيرا

تصل لـ7 ملايين دولار.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيع بيزيرا لأهلي دبي

حمزة عبد الكريم

أخاف أقولها بالإنجليزية.. حمزة عبد الكريم يكشف أكلته المفضلة التى يفتقدها فى برشلونة

وائل جمعة

وائل جمعة: صفقات جديدة وغيابات مؤثرة وراء عدم استقرار الأهلي والقادم أفضل

بالصور

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟.. السر في ظاهرة غريبة

«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»

اجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد