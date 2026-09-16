اعتـ ـداء على قاصر.. حبس المتهم بالتسبب في هروب طالبة التمريض من منزلها بالصف

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس فرد أمن في شركة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بواقعة هروب طالبة التمريض آية رضوان بمدينة الصف.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض قاصر برضاها والتسبب في هروبها من منزل أسرتها، حيث واجهته بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الأمنية منذ تغيب الفتاة حتى لحظة العثور عليها رفقته في منطقة العجمي بالإسكندرية.

وفي ذات السياق تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل آية رضوان طالبة تمريض تبلغ من العمر 16 عامًا، داخل منزل أسرتها بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف، وذلك بعد عودتها إلى منزلها عقب أيام من تغيبها والعثور عليها في الإسكندرية.

وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، برفقة خبراء الأدلة الجنائية، لرفع الآثار البيولوجية من دماء وبصمات من مسرح الجريمة إلى جانب مناظرة جثمان المجني عليها.

وأمرت النيابة بإيداع الجثمان تحت تصرف الطب الشرعي، وتكليف الطبيب المختص بإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وما إذا كانت بها إصابات، وتحديد كيفية حدوثها والتوقيت المرجح للوفاة.

كما أمرت النيابة بفحص الآثار التي جرى رفعها من مسرح الحادث، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، لكشف تفاصيلها وتحديد المسؤول عن ارتكابها.

وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال أفراد أسرة الفتاة والشهود، في الوقت الذي تشير فيه التحريات الأولية إلى اتهام شقيقها بالتورط في الواقعة، فيما جرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بتغيب الفتاة عن منزل أسرتها، قبل أن تنجح التحريات في تحديد مكان وجودها بمنطقة العجمي في الإسكندرية، حيث عُثر عليها وأعيدت إلى أسرتها، إلا أنه بعد عودتها إلى المنزل وقعت الجريمة.

وشهدت قرية الشوبك الشرقي بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة جريمة مروعة راحت ضحيتها آية رضوان طالبة التمريض التي كانت متغيبة عن منزلها حيث أنهى شقيقها حياتها بعد عودتها لمنزل الأسرة بساعات قليلة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب ابنتهما (طالبة سن 16) عن المنزل بذات التاريخ حال توجهها لشراء بعض المستلزمات المنزلية .



بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة العجمى بالإسكندرية، وأمكن ضبطها وبسؤالها أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها، أمكن ضبطه (فرد أمن بشركة خاصة – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.