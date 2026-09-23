الكشري بـ3جنيهات.. مبادرة بالعدوة في المنيا لخفض الأسعار بالمطاعم

في مبادرة جديدة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ، تنفيذا لتوجهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بحث المطاعم ومحال المأكولات بتخفيض الأسعار وتقديم عروض للمواطنين، تابعت الوحدة المحلية مبادرة لبيع الكشري والمخبوزات لتخفيض الأسعار حيث قدمت بعض المحال تخفيضا علي علب الكشري لتصبح علبه ب ٣ جنيه بدل ١٠ جنيه والكعكه ٣ بدل ٥ جنيه.

وأوضح الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة العدوة، أنه تم حث المحال خلال الجولة المفاجئة التي نقذتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع تموين العدوه وحماية المستهلك على لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية ، واستهدفت الحملة إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة والالتزام بالأسعار المقررة، فضلًا عن التأكد من توافر السلع وعدم حجبها أو الامتناع عن بيعها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

كما شملت الحملة التفتيش على السلع والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المحال، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراجعة تواريخ الإنتاج والصلاحية والبيانات المدونة على العبوات، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، وعدم وجود سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات.

وتم خلال الحملة كذلك مراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بالمحال، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والقانونية المنظمة للنشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على سلع آمنة وسليمة وبأسعار معلنة.