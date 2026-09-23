5 كليات و16 برنامجا.. جامعة الأزهر تهنئ الكليات الحاصلة على اعتماد جودة التعليم

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، ونواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداؤها، بالتهنئة إلى الكليات الخمس بالجامعة الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وكذا البرامج البالغة ١٦ برنامجًا والحاصلة على الاعتماد البرامجي من الهيئة.

جامعة الأزهر تهنئ الكليات الحاصلة على اعتماد جودة التعليم

وكانت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أعلنت في بيانها حصول كليات على اعتماد جودة التعليم ومنها:

كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة:

(١) برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة الفورية.

(٢) برنامج اللغة الإسبانية وآدابها.

(١) برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة الفورية. (٢) برنامج اللغة الإسبانية وآدابها. كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة:

(٣) برنامج أصول الدين

(٤) برنامج الشريعة الإسلامية

(٥) برنامج اللغة العربية

(٣) برنامج أصول الدين (٤) برنامج الشريعة الإسلامية (٥) برنامج اللغة العربية كلية التربية بنين بالقاهرة:

(٦) برنامج الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية تخصص الرياضيات.

(٧) برنامج الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية تخصص الطبيعة والكيمياء.

(٨) برنامج الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية تحصص العلوم البيولوجية والجيولوجية.

(٧) برنامج الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية تخصص الطبيعة والكيمياء. (٨) برنامج الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم والتربية تحصص العلوم البيولوجية والجيولوجية. كلية العلوم للبنات بالقاهرة:

(٩) برنامج نبات/كيمياء

(١٠) برنامج ميكروبيولوجي /كيمياء

(٩) برنامج نبات/كيمياء (١٠) برنامج ميكروبيولوجي /كيمياء كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف:

(١١) برنامج الشريعة والقانون.

(١٢) اللغة الإسبانية وآدابها بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

(١٣) هندسة الأشغال العامة بكلية الهندسة بنين بالقاهرة.

(١٤) برنامج الجيوفيزياء بكلية العلوم للبنين بأسيوط.

(١٥) برنامج الجيولوجيا الخاص بكلية العلوم للبنين بأسيوط.

(١٦) برنامج الفيزياء الخاص بكلية العلوم للبنين بأسيوط.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر إلى عمداء الكليات الحاصلة على الاعتماد وإلى وحدات ضمان الجودة فيها، وكذا كل من أسهم في حصولها على شهادة الاعتماد، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر على تعزيز جودة التعليم، وتفعيل الدور المجتمعي للكليات، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويخدم رسالة الأزهر العلمية والدعوية.

وتقدم فضيلة رئيس الجامعة بالشكر إلى مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة الأزهر، برئاسة الأستاذ الدكتور عطية السيد؛ لجهوده في تقديم الدعم اللازم للكليات وصولًا إلى مرحلة الاعتماد.