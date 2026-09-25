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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تجتاز التفتيشات الأمريكية على رحلات إلى الولايات المتحدة

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

اجتازت شركة مصر للطيران أعمال التدقيق التي أجرتها إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) على مطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2026، وذلك في إطار مراجعة وتقييم المنظومة الأمنية المطبقة على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل نقاط التشغيل في نيويورك، واشنطن، نيوجيرسي، شيكاغو ولوس أنجلوس.


وجاءت أعمال التدقيق في إطار المتابعة الدورية لمستوى الالتزام بالمتطلبات الأمنية الأمريكية، وشملت مراجعة متكاملة لمختلف مراحل وإجراءات تأمين الرحلات، بما يعكس حجم المسؤولية التي تضطلع بها مصر للطيران في تأمين عملياتها الدولية، وبصفة خاصة رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن اجتياز أعمال التدقيق التي أجرتها إدارة أمن النقل الأمريكية يعكس كفاءة منظومة الأمن بمصر للطيران وقدرتها على تطبيق المتطلبات الأمنية الدولية الخاصة بالرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عادل أن أشادة فريق إدارة النقل بمستوى الإجراءات والتعاون والاحترافية التي تم إظهارها خلال أعمال المراجعة تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها فرق العمل للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والإلتزام.

وشملت أعمال التدقيق عددًا من المحاور الرئيسية، حيث تضمنت عمليات الشحن الجوي والبريد، من خلال مراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بما في ذلك إجراءات الفحص والتأمين والحفاظ على سلامة سلسلة الإمداد الأمني، إلى جانب تأمين التموينات والخدمات الجوية، من خلال مراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والتدابير المتخذة لتأمين التموينات والمواد المقدمة للطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شملت أعمال التدقيق، تأمين الركاب وحقائبهم المسجلة، بما يشمل إجراءات الفحص الأمني والتحقق من الالتزام بالإجراءات والضوابط المعتمدة، إلى جانب حماية وتأمين الطائرات، ومراجعة الإجراءات الخاصة بالسيطرة على المناطق ذات الصلة وضمان عدم تعرض الطائرات لأي مخاطر أمنية.

وتضمنت أعمال التدقيق كذلك مراجعة الإجراءات والتدابير الأمنية المطبقة لمنع أعمال التدخل غير المشروع، ومنع أي تهديدات أو أعمال قد تؤثر على سلامة وأمن الطيران، فضلًا عن مراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الأمنية المعتمدة، وكفاءة تطبيقها على أرض الواقع، ومستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والقطاعات المشاركة في منظومة تأمين الرحلات.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل صفوت، رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن أعمال التدقيق عكست المستوى المتقدم للمنظومة الأمنية المطبقة، وكفاءة الكوادر القائمة على تنفيذها، ومدى الالتزام بالمتطلبات الأمنية المعمول بها للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن فريق إدارة أمن النقل الأمريكية أشاد بمستوى الإجراءات والتعاون والاحترافية التي تم إظهارها خلال أعمال المراجعة.


وأضاف إسماعيل أن قطاع أمن مصر للطيران يقوم بمتابعة مختلف المتطلبات الأمنية الخاصة بالسوق الأمريكي، والعمل على مواءمة الإجراءات التشغيلية مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الأمنية الأمريكية، بما يضمن استدامة الالتزام وعدم اقتصار الجاهزية على فترات التدقيق فقط، وهو ما يمثل أحد أهم عناصر قوة المنظومة الأمنية بالشركة.

ويمثل اجتياز هذا التدقيق والإشادة بمستوى الإجراءات الأمنية شهادة عملية على احترافية المنظومة الأمنية لمصر للطيران وقدرتها على استيعاب وتطبيق المتطلبات الأمنية الدولية، والتعامل بكفاءة مع عمليات التقييم والتدقيق التي تجريها الجهات الرقابية الدولية.

ولا تقتصر أهمية هذه النتيجة على الجانب الأمني فحسب، وإنما تمتد لتشكل داعمًا مهمًا لخطط مصر للطيران في التوسع بالسوق الأمريكي وزيادة نقاط التشغيل المستقبلية، حيث إن وجود منظومة أمنية مستدامة وقادرة على تلبية المتطلبات الأمريكية يمثل أحد المقومات الأساسية لاستمرارية التشغيل وفتح آفاق جديدة أمام الشركة.

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