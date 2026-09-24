مسيرة حافلة بالعطاء.. محافظ المنيا يكرّم رائد طب وجراحة العيون محمود جنيدي

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمود جنيدي، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة المنيا، تقديرًا لمسيرته المهنية والعلمية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته المتميزة في مجال طب وجراحة العيون، وما قدمه من جهود لخدمة أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بمناسبة بلوغه سن المعاش.

وأشاد المحافظ بما قدمه الدكتور جنيدي على مدار سنوات عمله من عطاء علمي ومهني، وما أسهم به من خبرات وتجارب في تطوير الخدمات الطبية المتخصصة في مجال طب وجراحة العيون، إلى جانب مشاركته في إجراء العديد من العمليات الجراحية الناجحة، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة من أبناء المحافظة يمثل تقديرًا مستحقًا لما قدموه من جهود وإسهامات في خدمة المجتمع.

وقال اللواء عماد كدواني إن الدكتور محمود جنيدي يمثل نموذجًا للطبيب الذي جمع بين العلم والخبرة المهنية والرسالة الإنسانية، مشيرًا إلى أن مسيرته وما قدمه من علم وخبرة ستظل محل تقدير واعتزاز، ومتمنيًا له دوام الصحة والتوفيق، ومواصلة عطائه ونقل خبراته إلى الأجيال الجديدة من الأطباء.

خدمات طب ووجراحة العيون

ويُذكر أن مركز الدكتور محمود جنيدي للعيون حصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعكس مستوى الخدمات الطبية المتخصصة التي يقدمها المركز، وإسهامه في توفير خدمات طب وجراحة العيون لأبناء المحافظة.