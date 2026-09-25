بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 207 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (18 : 24 سبتمبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 18 سبتمبر 2026*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مستجدات الأعمال الجارية بسوق العتبة بمحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية من خطة التطوير التي تستهدف تحسين المظهر الحضاري للسوق بتمويل كامل من موازنة الوزارة، والوقوف علي معدلات التنفيذ وعلى ما تم إنجازه من أعمال تطوير، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للباعة وأصحاب المحال والمواطنين.

كما شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال وفد الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، فى فعاليات "أسبوع المناخ" الذي عُقد في مدينة باكو بدولة أذربيجان، والذى نظمته حكومة أذربيجان بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ( UNFCCC ).

*السبت 19 سبتمبر 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء والمدن بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة خلال شهر سبتمبر الجاري والتى شملت حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ومدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، ومركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات الوزارة بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، خلال النصف الأول من سبتمبر الجارى، في إطار منظومة متكاملة تعتمد على الرصد المستمر والإنذار المبكر والتحرك الميداني الفوري للسيطرة على مصادر التلوث، خاصة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات، حيث أوضح التقرير أنه تم رصد 131 نقطة حرق بالأقمار الصناعية، ومتابعة 173 مدخنة داخل 32 منشأة صناعية وتم التعامل مع 26 حالة تجاوز للحدود القانونية المسموح بها لانبعاثات المداخن وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة .

*الأحد 20 سبتمبر 2026:*

وفى إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة للحفاظ على نهر النيل من التلوث، قامت لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لجنوب الصعيد بأسوان بالتحرك لموقع البلاغ الوارد إلى الفرع بقيام إحدي العائمات السياحية بمرسى النغم السياحى بأسوان بالصرف المباشر على نهر النيل، وذلك لمعاينة الموقف وإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة تأمين العائمات والمراسي ومباحث السياحة .

وأجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة تفقدية مفاجئة شملت مركزي الوعي البيئي بعزبة الوالدة والمعصرة، حيث تفقدت مكونات المركزين واطلعت على الوضع الحالي للمباني والتجهيزات ومدى جاهزيتها للقيام بالدور التوعوي والخدمي المستهدف، وخلال الجولة، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تقييم الوضع الحالي لمراكز الوعي البيئي، ووضع تصور متكامل لإعادة تفعيلها ورفع كفاءتها، بما يمكنها من تقديم برامج وأنشطة للتوعية البيئية وخدمة المواطنين والمجتمع المدنى، مع تحديد الاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة لذلك.

كما قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بجولة ميدانية مفاجئة بنطاق حيي حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة حيث تابعت خلال الجولة الحالة العامة للنظافة بعدد من الشوارع والمناطق التابعة للحيين، حيث رصدت تدنيًا في مستوى النظافة وتراكمات للقمامة والمخلفات في عدد من الشوارع والميادين وأسفل المحاور المرورية الجديدة، ووجهت د.منال عوض بسرعة التعامل معها ورفعها ومتابعة القطاعات المعنية بالوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات مع ضرورة عدم السماح بتكرار ذلك، وتحسين مستوى الخدمة بصورة ملموسة ومستدامة.

*الأثنين 21 سبتمبر 2026:*

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة إلي محافظة الدقهلية لافتتاح عدد من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والسادة محافظي الغربية وكفر الشيخ وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسفيرة الاتحاد الأوروبي وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة وتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:

 تفقد معدات دعم منظومة النظافة والجمع السكني بالمنصورة وأتوبيسات "مواصلات المنصورة" ذات الخدمةVIP .

 افتتاح حديقة "كوكب الشرق" وتفقد مرسى الأتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة

 افتتاح المحطتين الوسطيتين للمخلفات في نبروه وقرية نشيل بتكلفة 3.8 مليون يورو ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة.

 تفقد موقع تجميع قش الأرز بمركز بلقاس وذلك في إطار متابعة تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء.

 افتتاح أعمال تطوير مجزر بلقاس ومتابعة سير العمل في مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا .

*الثلاثاء 22 سبتمبر 2026*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات «كليماثون صعيد مصر – تحدي الابتكار الأخضر» (Upper Egypt Climathon – Green Innovation Challenge)، بمحافظة قنا وذلك في إطار أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ، وذلك دعماً للابتكار الأخضر وتعزيز دور الشباب ورواد الأعمال في تقديم حلول مبتكرة وعملية للتحديات البيئية.

وترأس المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الجلسة النقاشية " نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة"، وذلك في بداية اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي لعام 2026، والذي عقد تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر وكوكبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات العمل والتخطيط والتنمية.

كما عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع فريق عمل مشروع إنتاج واستخدام مادة EM" " ، لمتابعة أخر مستجدات المشروع، ومجالات استخدام المادة وتطبيقاتها البيئية والإنتاجية، وبحث آليات التوسع في إنتاجها والتعريف بها وتسويقها، وذلك بحضور عدد من القيادات بالوزارة .

*الأربعاء 23 سبتمبر 2026:*

في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع المخلفات بمحافظات الجمهورية، واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعتها الميدانية لمستوى النظافة بنطاق حيي حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، للتأكد من تنفيذ التوجيهات التي صدرت خلال الجولة المفاجئة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يوم الأحد الماضي والتعامل الفوري مع الملاحظات وأوجه القصور التي تم رصدها.

وترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، والذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني، والأستاذة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية لدى صندوق المناخ الأخضر، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء اللجنة.

وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ اجراءات التحول الرقمي في مختلف مجالات عمل الوزارة لتيسير سير العمل وتحقيق الحوكمة وضمان تيسير الخدمات المقدمة للمواطن وكفاءتها، عقد الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لقاءً مع ممثلي الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في دعم وتطوير منظومة إدارة المخلفات.

*الخميس 24 سبتمبر 2026:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال نقل شجرة عملاقة بمنطقة مصر الجديدة بعد سقوطها بشكل مفاجىء على أحد العقارات المجاورة لها بالمنطقة ، حيث تم الاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات التى وفرتها الدولة، لنقل الشجرة في موقع مجاور لها ، واستمرت الأعمال لنحو ٦ ساعات من العمل المتواصل لنقل الشجرة والتي بدأت بحفر الموقع الجديد لإعادة زرع الشجرة، ثم رفعها من الموقع القديم، ونقلها للموقع الذى تم اعداده لاعادة زراعتها ثم إنزالها وزراعتها مرة أخري باستخدام معدات نقل الأشجار والنخيل.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السفينة المتسببة فى انبعاث روائح غازية نفاذة بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وذلك بعد ورود شكوى من أحد المواطنين بالتضرر من انتشار تلك الروائح.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وذلك لمتابعة جهود تحسين مستوى النظافة، والموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدمياط، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد المدير الفنى لجهاز المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، عدد من السادة أعضاء مجلس النواب من محافظات المنيا والفيوم وكفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية والغربية وأسيوط ، لبحث بعض الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين فى دوائرهم وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية وعدد من القيادات بالوزارة.