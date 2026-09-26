مي سليم: أتمنى تقديم دويتو غنائي.. ولم أحدد حتى الآن الأغنية أو الفنان

كشفت الفنانة مي سليم عن رغبتها في خوض تجربة تقديم دويتو غنائي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تتطلع إلى تقديم عمل غنائي يجمعها بأحد الفنانين، رغم عدم استقرارها حتى الآن على الأغنية أو المطرب الذي ستشاركه الدويتو.

وأوضحت مي سليم، خلال استضافتها في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، أنها لم تخض تجربة الدويتو الغنائي سوى مرة أو مرتين من قبل، وكانت مشاركاتها مرتبطة بأعمال سينمائية.

وقالت مي سليم: «أنا نفسي أعمل دويتو ومش عارفة هو إيه ومع مين، لأني معملتش غير مرة أو اتنين ليها علاقة بالأفلام».

وأشارت إلى أنها ترغب في تكرار التجربة خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل بشأن الأغنية أو الفنان الذي تتمنى مشاركته الغناء.