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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعويض مليون جنيه.. نظر الاستئناف ضد الفنان أحمد صلاح حسني في حادث التجمع

الفنان احمد صلاح
الفنان احمد صلاح
رامي المهدي

تنظر اليوم محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من رمضان عبدالمنعم أبوهنديه المحامي بالنقض والإدارية العليا، والمتعلق بالحكم الصادر لصالح جهة الدعوى في قضية التعويض ضد الفنان احمد صلاح حسني.

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على الأحكام المدنية، حيث ستستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة الطرفين والنظر في أسباب الاستئناف ومدى صحتها.

كانت قضت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع تعويض 100 ألف جنيه، للمواطن محمد صلاح وزوجته، في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتى تطالبه بتعويض مليون جنيه تعويضا عن حادث سيارته، وتحطيم سيارة مواطن بالتجمع الخامسوجاء الحكم برئاسة المستشار أحمد هاني، وعضوية المستشارين عمرو يوسف ومعتز أشرف، بعد ثبوت قيام الفنان بالاصطدام بسيارة المجني عليه نتيجة الإهمال والرعونة أثناء القيادة، وشهدت الجلسة السابقة دخول زوجة المدعي في دعوى التعويض بصفتها مالكة السيارة التي تعرضت للحادث.

تعود تفاصيل القضية  إلى اتهام الفنان في وقت سابق بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.


 

القاهرة الجديدة الفنان احمد صلاح الفنان احمد صلاح حسني محكمة تعويضات القاهرة الجديدة

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