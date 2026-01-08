قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي
بين الشائعات والحقيقة.. صديق مقرّب يكشف ما وراء الجدل حول لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

نشر الفنان أحمد فريد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيان توضيحي بشأن أزمة الفنانة لقاء الخميسي. 

وقال أحمد فريد في بيان توضيحي بحكم قربي الشديد كصديق مقرّب للفنانة لقاء الخميسي وزوجها الكابتن محمد عبد المنصف، وحكم معرفتي بتفاصيل كثيرة لا يعرفها الناس، حابب أوضح بعض النقاط المهمة بعد كل ما قرأته وشاهدته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وتابع البيان: أولًا كل ما نُشر في بعض المواقع الصحفية على لسان الفنانة لقاء الخميسي أو باعتباره “بيانات صحفية” صادرة عنها بخصوص هذه الأزمة، هو كلام غير صحيح تمامًا. لقاء لم تتحدث مع أي صحفي أو أي موقع صحفي نهائيًا عن أزمتها الحالية، ولم تصدر أي بيانات من هذا النوع.

واستكمل: 

ثانيًا:تداولت بعض الآراء والإدعاءات التي تزعم أن لقاء كانت على علم مسبق بما يُثار حاليًا والتزمت الصمت لسنوات، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

 لقاء لم تكن تعلم أي شيء عن هذا الموضوع، وكل ما يُقال خلاف ذلك لا يستند إلى حقائق أو معلومات موثوقة، وإنما هو اجتهادات وافتراضات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: ثالثًا لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف ليسا مجرد زوجين، بل أسرة حقيقية قائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل. العلاقة التي تجمعهما علاقة حب وشراكة حياة، وأبوة وأمومة واعية لابنائهما الذين يمثلون أولوية مطلقة في حياتهما.

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض

رفح

الهلال الأحمر يدفع بـ 118 ألف سلة غذائية و30 ألف قطعة ملابس شتوية عبر قافلة «زاد العزة» 112 إلى غزة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

