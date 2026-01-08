بين الشائعات والحقيقة.. صديق مقرّب يكشف ما وراء الجدل حول لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

نشر الفنان أحمد فريد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيان توضيحي بشأن أزمة الفنانة لقاء الخميسي.

وقال أحمد فريد في بيان توضيحي بحكم قربي الشديد كصديق مقرّب للفنانة لقاء الخميسي وزوجها الكابتن محمد عبد المنصف، وحكم معرفتي بتفاصيل كثيرة لا يعرفها الناس، حابب أوضح بعض النقاط المهمة بعد كل ما قرأته وشاهدته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وتابع البيان: أولًا كل ما نُشر في بعض المواقع الصحفية على لسان الفنانة لقاء الخميسي أو باعتباره “بيانات صحفية” صادرة عنها بخصوص هذه الأزمة، هو كلام غير صحيح تمامًا. لقاء لم تتحدث مع أي صحفي أو أي موقع صحفي نهائيًا عن أزمتها الحالية، ولم تصدر أي بيانات من هذا النوع.

واستكمل:

ثانيًا:تداولت بعض الآراء والإدعاءات التي تزعم أن لقاء كانت على علم مسبق بما يُثار حاليًا والتزمت الصمت لسنوات، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

لقاء لم تكن تعلم أي شيء عن هذا الموضوع، وكل ما يُقال خلاف ذلك لا يستند إلى حقائق أو معلومات موثوقة، وإنما هو اجتهادات وافتراضات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: ثالثًا لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف ليسا مجرد زوجين، بل أسرة حقيقية قائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل. العلاقة التي تجمعهما علاقة حب وشراكة حياة، وأبوة وأمومة واعية لابنائهما الذين يمثلون أولوية مطلقة في حياتهما.