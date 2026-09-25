«ريشة سلام».. ورشة فنية بمتحف الأقصر تستلهم قيم التسامح من مصر القديمة

بين الحكاية والرسم والتعبير الفني، شهد متحف الأقصر للفن المصري القديم تنظيم ورشة فنية بعنوان «ريشة سلام»، نظمها القسم التعليمي بالتعاون مع قسم التراث الثقافي غير المادي، بهدف تعريف المشاركين بمعنى السلام وترسيخ قيم التسامح والمحبة والتعاون وقبول الآخر.

بدأت فعاليات الورشة بحكي تفاعلي تناول مفهوم السلام في مصر القديمة، وكيف عبّر المصري القديم عن عدد من القيم الإنسانية التي لا تزال حاضرة في حياتنا اليوم، في محاولة لربط الموروث الحضاري بالمفاهيم الإنسانية المعاصرة.

وانتقلت الفعاليات من الحكاية إلى التجربة الفنية، حيث شارك الأطفال في تصميم وتنفيذ أقنعة مستوحاة من «حمامة السلام»، قبل تلوينها وتقديم رؤيتهم الخاصة لمعنى السلام من خلال الألوان والأشكال.

وأتاحت الورشة للمشاركين مساحة للتعبير الحر وإطلاق خيالهم من خلال العمل الفني الجماعي، في أجواء جمعت بين التعلم والإبداع والتعاون، وحولت مفهوم السلام من فكرة مجردة إلى تجربة فنية وتفاعلية.

وتأتي الورشة ضمن الأنشطة التعليمية والثقافية التي يقدمها متحف الأقصر، والتي تستهدف ربط الأطفال والزائرين بالتراث المصري القديم من خلال أنشطة تجمع بين المعرفة والتجربة والإبداع.