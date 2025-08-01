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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد غير متوقعة لتناول البطاطا الحلوة .. كنز صحي خارق

فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة
آية التيجي

كشفت تقارير طبية عن فوائد مذهلة لتناول البطاطا الحلوة، التي تُعد من أكثر الخضراوات شيوعًا في العديد من الدول، خاصة في الدول العربية. 

فوائد تناول البطاطا الحلوة 

لكن ما قد لا يعرفه كثيرون، أن هذه البطاطا الحلوة ليست مجرد طعام شهي، بل مصنّفة ضمن "الأغذية الخارقة" Superfoods في أبحاث عديدة.

وفيما يلي أبرز ما كشفته المواقع الطبية حول فوائد  البطاطا الحلوة لصحية، وتشمل ما يلي:

ـ تقوي النظر وتعزز صحة العينين:
تحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A الضروري للرؤية، كما يساعد في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن.

ـ تمنح مناعة حديدية:
غنية بفيتامين C وA ومركبات نباتية قوية ترفع كفاءة الجهاز المناعي وتقلل خطر الإصابة بالأمراض الموسمية.

ـ تنظم السكر في الدم:
رغم مذاقها الحلو، إلا أن البطاطا الحلوة تمتلك مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يجعلها آمنة لمرضى السكري عند طهيها بشكل صحي.

فوائد تناول البطاطا الحلوة 

ـ تعزز الهضم وتحافظ على صحة القولون:
بفضل محتواها العالي من الألياف والنشا المقاوم، تدعم صحة الأمعاء وتمنع الإمساك وتغذي البكتيريا النافعة.

ـ تحارب الالتهابات المزمنة:
خاصة البطاطا البنفسجية، الغنية بـ "الأنثوسيانين"، الذي يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات والسرطان.

ـ تدعم صحة القلب:
احتواؤها على البوتاسيوم والألياف يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار.

فوائد تناول البطاطا الحلوة 

ـ مفيدة للبشرة والشعر:
فيتامين C يساعد على إنتاج الكولاجين، بينما يعزز فيتامين A تجدد الخلايا ويمنح نضارة طبيعية للبشرة.

ـ تساعد في التحكم بالوزن:
بسبب احتوائها على ألياف مشبعة، تُشعر الجسم بالامتلاء لفترات طويلة، وتقلل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

فوائد تناول البطاطا الحلوة 

نصائح للحصول على أقصى فائدة من البطاطس الحلوة

للحصول على أفضل فائدة، يُفضل تناول البطاطا الحلوة مشوية أو مسلوقة مع القشرة، وتجنّب قليها أو إضافة السكر لها.

المصادر:
Healthline – Medical News Today – Verywell Health – SingleCare – Apollo Health

فوائد تناول البطاطا الحلوة البطاطا البطاطا الحلوة

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