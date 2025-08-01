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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم فى الفرن

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
آية التيجي

قدمت الشيف مها الشافعي، طريقتها الخاصة لتحضير صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن، والتي تمتاز بمذاق غني ومتوازن يجمع بين البهارات الشرقية ولمسة الطماطم والجبنة الذائبة.

وأكدت الشيف أن هذه الوصفة من الأطباق الأساسية التي تحرص على تقديمها لعائلتها، مشيرة إلى أن سر نجاحها يكمن في ترتيب الطبقات بشكل سليم، وتحضير العصاج بعناية.

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

المكونات:

2 حبة باذنجان رومي كبيرة مقطعة شرائح

½ كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة سكر صغيرة

رشة قرفة (اختياري)

رشة بهارات لحمة

زيت نباتي للقلي

جبنة مبشورة (موتزاريلا أو رومي – اختياري للتغطية)

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

طريقة التحضير:

ـ لتحضير الباذنجان: 

يُرش الباذنجان بالملح ويُترك لمدة 10 دقائق، ثم يُقلى في زيت ساخن حتى يُصبح ذهبي اللون، ويُصفى على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

ـ لتحضير العصاج: 

في طاسة على النار، تُشوّح البصلة المفرومة حتى تذبل، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُقلب حتى يتغير لونه

ويُضاف الثوم، والملح، والفلفل، والقرفة، والبهارات، ثم تُضاف الطماطم المبشورة والصلصة ورشة السكر، ويُترك الخليط حتى يتسبك جيدًا.

ـ لتجهيز الصينية: 

في صينية مدهونة بقليل من الزيت، توضع طبقة من شرائح الباذنجان، تليها طبقة من العصاج، وتُكرر الطبقات حتى تنتهي المكونات.

يمكن وضع الجبنة المبشورة على الوجه لإضافة طبقة غنية وطعم شهي.

ـ تدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 لمدة 20–25 دقيقة حتى يحمر الوجه وتتماسك المكونات.

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

اقتراح تقديم صينية الباذنجان باللحم المفروم

تنصح الشيف مها الشافعي، بتقديم صينية الباذنجان بجانب أرز أبيض بالشعرية أو خبز بلدي وسلطة خضراء.

كما يمكن إضافة شرائح من الفلفل الأخضر أو الحار بين الطبقات لإضفاء نكهة أقوى لمحبي الأطعمة الحارة.

صينية الباذنجان صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن الشيف مها الشافعي

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