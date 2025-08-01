سر النجمات.. أفضل ماسك لتفتيح البشرة بالقهوة في 15 دقيقة

تسعى الكثير من النساء للحصول على بشرة نضرة ومشرقة بطرق طبيعية وآمنة، ويمكن تطبيقها في المنزل، ومن المعروف أن القهوة لها العديد من الفوائد في تفتيح البشرة .

كشفت موقع Healthline وByrdie، عن ماسك فعّال وسريع التحضير يعتمد على القهوة كمكون أساسي لتفتيح البشرة وتقشيرها، وإليكِ تفاصيل الماسك الذي ينصح به خبراء التجميل حول العالم:

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي (ويُفضل الزبادي اليوناني)

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

طريقة التحضير:

ـ اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متماسك.

ـ وزّعي الخليط على بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

ـ اتركي الماسك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

فوائد ماسك القهوة للبشرة

ـ القهوة تعمل كمقشر طبيعي وتعزز إشراقة الوجه.

ـ الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يُفتّح البشرة بلطف.

ـ العسل يرطّب الجلد ويمنع ظهور البقع.

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

عدد مرات استخدام ماسك القهوة الموصى بها

من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تحذير إستخدام ماسك القهوة على البشرة

يفضل تجربة الماسك على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل لتجنب أي تحسس.