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السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا

حرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا
حرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا
محمد على

أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة لوجانسك مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الخاضعة للسيطرة الروسية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة زابوروجيا عن مقتل 3 أشخاص في هجمات أوكرانية ليلية.
وخلال ذلك، أعلنت سلطات إقليم كراسنودار الروسي عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 26 ألفا من السكان بسبب الهجمات الأوكرانية الأخير.


تشهد جبهات القتال والمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية تصعيداً مستمراً جراء الهجمات الأوكرانية التي تركز بشكل رئيسي على ضرب خطوط الإمداد العسكرية والمواقع الاستراتيجية خلف خطوط المواجهة، إلى جانب استهداف العمق الروسي والمناطق التي ضمتها موسكو.

وتعتمد استراتيجية الهجمات الأوكرانية بشكل منهجي على تدمير خطوط الإمداد الروسية في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا.

و تهدف هذه الضربات إلى قطع طرق وصول الذخيرة والوقود والتعزيزات العسكرية الروسية إلى جبهات القتال الأمامية.

علاوة على إضعاف القدرة الهجومية والدفاعية للقوات الروسية المتمركزة في دونيتسك، ولوجانسك، وخيرسون، وزابوريجيا.

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