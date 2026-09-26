السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا

أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة لوجانسك مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة الخاضعة للسيطرة الروسية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة زابوروجيا عن مقتل 3 أشخاص في هجمات أوكرانية ليلية.

وخلال ذلك، أعلنت سلطات إقليم كراسنودار الروسي عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 26 ألفا من السكان بسبب الهجمات الأوكرانية الأخير.



تشهد جبهات القتال والمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية تصعيداً مستمراً جراء الهجمات الأوكرانية التي تركز بشكل رئيسي على ضرب خطوط الإمداد العسكرية والمواقع الاستراتيجية خلف خطوط المواجهة، إلى جانب استهداف العمق الروسي والمناطق التي ضمتها موسكو.

وتعتمد استراتيجية الهجمات الأوكرانية بشكل منهجي على تدمير خطوط الإمداد الروسية في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا.

و تهدف هذه الضربات إلى قطع طرق وصول الذخيرة والوقود والتعزيزات العسكرية الروسية إلى جبهات القتال الأمامية.

علاوة على إضعاف القدرة الهجومية والدفاعية للقوات الروسية المتمركزة في دونيتسك، ولوجانسك، وخيرسون، وزابوريجيا.