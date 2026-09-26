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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد التهديد بالهجوم النووي.. روسيا تحذف مقالا عن غزو ليتوانيا

بعد التهديد بالهجوم النووي.. روسيا تحذف مقالا عن غزو ليتوانيا
بعد التهديد بالهجوم النووي.. روسيا تحذف مقالا عن غزو ليتوانيا
فرناس حفظي

أثار مقال نشرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية «ريا نوفوستي» جدلا واسعا، بعدما تضمن تهديدات بشن عملية عسكرية روسية ضد ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مع التلويح باستخدام أسلحة نووية.

وحمل المقال، الذي كتبه المساهم المستقل ألكسندر نوسوفيتش، عنوانا يفيد بأن روسيا تواجه «عملية عسكرية خاصة أخرى» ستكون قصيرة، وتطرق إلى احتمال تنفيذ ضربات صاروخية على ليتوانيا باستخدام رؤوس حربية نووية، في حال مضت في خطوات تسمح بنشر أسلحة نووية على أراضيها.

وحذفت «ريا نوفوستي» المقال بعد ساعات من نشره، موضحة أن المادة لا تتوافق مع رأي هيئة التحرير أو سياستها التحريرية أو السياسة الرسمية للاتحاد الروسي، ما يؤكد أن المقال لم يكن إعلانا رسميا عن خطة روسية لمهاجمة ليتوانيا.

وجاء نشر المقال في أعقاب دعم البرلمان الليتواني، في قراءة أولى، مقترحا لرفع القيود الدستورية المتعلقة بنشر الأسلحة النووية في البلاد، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل روسية وتحذيرات بشأن تداعياتها.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو «لا تستعد لأي عمل عسكري مع أوروبا»، مؤكدًا عدم وجود خطط روسية لشن حرب على الدول الأوروبية، في تصريحات جاءت وسط تصاعد المخاوف في دول البلطيق بشأن احتمال اتساع نطاق المواجهة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية في منطقة البلطيق، التي تضم دولًا أعضاء في الناتو وتجاور روسيا وبيلاروسيا، بينما تؤكد موسكو من جانبها أنها لا تخطط لشن هجوم على أوروبا.

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