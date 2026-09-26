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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يخصص 19 مليون يورو لقاعدة عسكرية في إستونيا قرب روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

تعتزم إستونيا بناء قاعدة عسكرية في مدينة نارفا القريبة من الحدود الروسية، على أن تدخل الخدمة بحلول صيف عام 2028، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20.5 مليون يورو، من بينها 19 مليون يورو يمولها صندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي.

ونقلت هيئة الإذاعة الإستونية "إي آر آر" عن أندو فوجما، ممثل مركز استثمارات الدفاع في البلاد، أن التكلفة الأولية للمشروع كانت تقدر بنحو 15 مليون يورو، إلا أنها ارتفعت بنحو 5 ملايين يورو بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط، كما تأجل موعد افتتاح القاعدة من نهاية عام 2027 إلى منتصف عام 2028.

ومن المقرر أن تستوعب القاعدة نحو 200 من أفراد قوات الدفاع الإستونية بشكل دائم، مع إمكانية رفع قدرتها إلى ألف فرد عند الحاجة، من خلال توفير 500 سرير داخل المباني و500 سرير إضافي باستخدام الخيام في ساحات القاعدة.

وأفادت الهيئة بأن القوات ستبدأ العمل في الموقع قبل صيف 2028، فيما من المقرر افتتاح معسكر مؤقت من الحاويات لإيواء الأفراد في يناير أو فبراير 2027.

قاعدة عسكرية مدينة نارفا الحدود الروسية

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