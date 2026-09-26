روسيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني على مصفاة نفط جنوب البلاد

أعلنت السلطات الروسية أن هجوما شنته القوات الأوكرانية استهدف منشأة نفطية في جنوب روسيا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ووفقًا للبيانات الروسية، وقع الهجوم باستخدام طائرات مسيّرة، واستهدف مصفاة نفط في المنطقة الجنوبية، فيما تعمل فرق الطوارئ على التعامل مع تداعيات الهجوم وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشأة.

وتأتي الضربة في ظل استمرار الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى التي تستهدف منشآت الطاقة والنفط داخل الأراضي الروسية، في إطار تصعيد متواصل بين موسكو وكييف.

كانت هجمات أوكرانية حديثة قد استهدفت مصافي نفط في مناطق روسية عدة، بينها مصفاة نوفوشاختينسك في مقاطعة روستوف، ما أدى إلى تعليق عملياتها مؤقتًا.