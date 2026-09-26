روسيا: إسقاط 645 مسيرة أوكرانية في عدد من المقاطعات الليلة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 645 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية .

وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" ـ أن الطائرات المسيرة دُمرت فوق مقاطعات أستراخان وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وكالوجا وكورسك وأوريول وروستوف وريازان وتولا ومقاطعة موسكو، وإقليمي كراسنودار وستافروبول والقرم، وفوق مياه البحرين الأسود وآزوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "إن كييف تتبع أساليب إرهابية عبر استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في حين ترد القوات الروسية باستهداف البنية التحتية العسكرية ومجمعات الدفاع الأوكرانية".