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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني يهدد بالرد على الحظر الجوي: «سنجلب عليهم كارثة تجعلهم يندمون

علم ايران
علم ايران
فرناس حفظي

هدد مسؤول إيراني رفيع المستوى ، باتخاذ إجراءات للرد على القيود المفروضة على الرحلات الجوية الإيرانية، محذرًا من تداعيات ما وصفه بـ«الحظر الجوي» على إيران.

وقال المسؤول الإيراني إسماعيل خوتري، وفقًا للتصريحات المتداولة، إن طهران «ستتخذ خطوات لإحباط هذا الحظر وإلحاق كارثة بهم تجعلهم يندمون عليها»، مؤكدًا أن «الحظر الجوي لا يمكن أن يستمر».

وأضاف أن تداعيات الضغوط الناتجة عن القيود المفروضة على قطاع الطيران تقع على عاتق الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن بلاده «تمتلك خبرة في الالتفاف على العقوبات».

وتأتي التصريحات، في أعقاب دخول قيود أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، وفرض إجراءات على شركات الطيران والخدمات المقدمة لها في عدد من الدول، وسط تعليق أو إلغاء رحلات إيرانية إلى وجهات إقليمية. 

مسؤول إيراني رفيع المستوى الرحلات الجوية الإيرانية الحظر الجوي إيران المسؤول الإيراني إسماعيل خوتري

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