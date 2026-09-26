سرقة بيانات شخصية وحساسة.. مجموعة هاكرز تسطو على سجلات موظفي FBI

أعلنت مجموعة الابتزاز الرقمي المعروفة باسم "شاين هانترز" (ShinyHunters) عن اختراق بوابة التوظيف التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBIjobs.gov)، وزعمت سرقة بيانات شخصية وحساسة للغاية.

تشمل المعلومات، معلومات طبية ونفسية تخص آلاف الموظفين الحاليين والسابقين، والمتقدمين للوظائف في المكتب.وفقاً لما نشرته وكالة رويترز (Reuters).



وأشارت تقارير صحف أخرى مثل صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست، إلى نفس الأمر.



حول التفاصيل، فيطوف الأمر حول حجم البيانات المسروقة، حيث ادعت المجموعة الاستيلاء على ما بين 2 إلى 3 تيرابايت من البيانات، وزعمت أنها تمتلك بيانات تقريباً عن "جميع" العاملين وطالبي العمل في المكتب.

وشملت التسريبات أسماء عملاء سابقين ومتقدمين، وعناوين منازلهم، وأرقام هواتفهم، وأسماء أزواجهم، إلى جانب السجلات الطبية والنفسية ونتائج اختبارات كشف الكذب.

حول طريقة الاختراق، فذكرت المجموعة أنها استغلت ثغرة غير مكتشفة سابقاً (يوم الصفر - Zero-Day) في برنامج "أوراكل بيبول سوفت" (Oracle PeopleSoft) المستخدم لإدارة الموارد البشرية.

حول رد فعل الـ FBI، لم يملك مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا التسليم بوجود هذه الادعاءات وأعلن عن فتح تحقيق فوري لتحديد مكان الثغرة (سواء كانت داخل أنظمته أو لدى مزود خدمة خارجي).

كما قام بتعطيل بوابة التوظيف مؤقتاً.

أما الدافع وراء الهجوم، فقد أكدت المجموعة أن الهجوم ليس بدافع المال، بل جاء كـ "انتقام" ورد فعل على تحذير أصدره المكتب في مايو 2026 يصف فيه المجموعة بأنها إجرامية ويدعو الضحايا لعدم الدفع لها؛ حيث طالبت المجموعة بحذف هذا التحذير أو تعديله.

وقد حذر خبراء أمنيون من أن تسريب معلومات صحية ونفسية وشخصية دقيقة لعملاء الاستخبارات يمثل خطراً كبيراً على الأمن القومي ومكافحة التجسس، حيث يمكن للجماعات الإجرامية أو أجهزة الاستخبارات الأجنبية استغلال هذه البيانات الحساسة للضغط على الوكلاء وابتزازهم.