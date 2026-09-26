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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد تضامن مصر الكامل مع المملكة

وزير الخارجية و الامير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية و الامير فيصل بن فرحان
فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة.

وقال الوزير عبد العاطي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه أدان خلال الاتصال الاعتداءات التي استهدفت المملكة، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع السعودية ودعمها في مواجهة ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأكد وزير الخارجية ، استمرار وقوف مصر إلى جانب المملكة، ورفضها أي مساس بسيادتها أو أمنها وسلامة أراضيها، مشددا على أهمية حماية أمن دول المنطقة والحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان السعودية

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