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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تتوغل بالقنيطرة السورية.. تفتيش منازل واعتداء بالضرب على رجل مسن

القنيطرة
القنيطرة
محمد على

أفادت مصادر سورية بأن قوات الاحتلال توغلت فجر اليوم في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة السورية وقامت بتفتيش عدد من المنازل واعتدت بالضرب على رجل مسن وقامت بتحطيم أجزاء من سيارة في البلدة.


كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، داخل قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وسط تحركات عسكرية في المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني، إن آليات تابعة لقوات العدو الإسرائيلي دخلت القرية.

ويتزامن هذا التوغل مع استمرار تحركات قوات الإسرائيلي وتوغلاتها في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة، وسط مخاوف بين الأهالي من تداعياتها على السكان المدنيين.

وفي ريف درعا الغربي، شهد حوض اليرموك اليوم توغل قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات، دخلت المنطقة عبر بوابة أبو الغيثار، قبل أن تتجه عبر طريق سيل أبو عمر نحو وادي الرقاد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصلت القوة إلى محيط راعي أبقار كان برفقة أطفاله، وجميعهم دون سن العاشرة، حيث أطلق عناصر القوة الإسرائيلية النار في الهواء، كما أطلقوا النار باتجاه الأبقار والراعي، ما أثار حالة من الهلع في المكان، قبل أن تغادر القوة المنطقة بعد دقائق وتعود من الجهة التي دخلت منها.

وسبق التوغل تحليق مكثف لطائرات مسيّرة تابعة للإسرائيلي فوق قرية جملة في ريف درعا الغربي خلال ساعات الفجر، بالتزامن مع رصد تحركات لآليات عسكرية داخل الشريط الحدودي، في وقت شهدت فيه المنطقة لاحقًا التوغل الذي وقع صباح اليوم.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما يرافقها من توغلات وعمليات أمنية وعسكرية في عدد من المناطق السورية.

الاحتلال مصادر سورية فجر الرفيد القنيطرة

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