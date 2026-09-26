المناورات العسكرية المرتقبة بين اليابان وأمريكا ستشمل صواريخ يابانية بعيدة المدى

قال مصدر بوزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، إن مناورات "كين سورد" العسكرية المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة، التي ستبدأ في أكتوبر المقبل، من المقرر أن تشمل صواريخ بعيدة المدى تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية.
وأضاف المصدر، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن وزارة الدفاع اليابانية تدرس نقل صواريخ "تايب-25" الموجهة من معسكر كينجون في محافظة كوماموتو إلى منطقة تدريب أويانوهارا التي تقع في المحافظة ذاتها.
وقد تم نشر صواريخ "تايب-25" بعيدة المدى في محافظة كوماموتو بجنوب غرب اليابان في مارس الماضي، ضمن استراتيجية اليابان التي تُعرف بـ"قدرات الردع"، والتي تهدف إلى ضرب أراضي العدو مباشرةً في حالات الطوارئ.
ومن المتوقع أن يتبادل الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية المعلومات بشأن الهدف وأن يتفقا على إجراءات الإطلاق، فيما أكد المصدر أن التدريبات لن تتضمن إطلاق الصواريخ فعليًّا.
وقد تبنت اليابان تحولاً استراتيجياً تاريخياً بسعيها لاكتساب "قدرات الضربة المضادة" أو ما يُعرف بقدرات الرد الانتقامي، وهو ما يعد خروجاً جذرياً عن عقيدتها العسكرية الصارمة المقيدة بالدفاع فقط والتي التزمت بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لمواجهة التحديات التي تشكلها برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية المتقدمة لكل من الصين وكوريا الشمالية، بحسب (كيودو).