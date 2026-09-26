مسؤول إماراتي: اتخاذ مضيق هرمز رهينة جريمة تتطلب موقفا دوليا حاسما

أكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات على راشد النعيمي أن اتخاذ مضيق هرمز "رهينة" هو جريمة تتطلب موقفا دوليا حاسما.

وقال النعيمي ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) اليوم السبت ـ إن يجب اتخاذ مواقف حقيقية تجاه مخالفة إيران للقانون الدولي ، مشيرا إلى أن بعض المواقف الدولية تشجع إيران على تكرار الاعتداءات.

وأضاف أن الموقف الخليجي خلال العدوان الإيراني لم يكن بمستوى تطلعات الشعوب الخليجية، داعيا إلى ضرورة مراجعة المواقف وبناء منظومة أمنية تحمي دول الخليج.