الدفاع الروسية: استهداف مواقع عسكرية ومركز لمعالجة البيانات في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تواصل استهداف وحدات أوكرانية محاصرة في "دوبروبيليا"، وإحباط محاولات اختراق الحصار في قرية "بيرفومايسكي".

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن القوات الروسية نفذت، خلال الليلة الماضية، ضربات استهدفت مركز "كوسمونوفا" لمعالجة البيانات في كييف، الذي يدعم الاتصالات المرتبطة بمنظومة “ستارلينك”.

كما استهدفت مركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا ورصيف ميناء في فيلكوفو، يستخدمان لتخزين ونقل إمدادات عسكرية وأسلحة إلى القوات الأوكرانية، إضافة إلى سفينة شحن جافة تحمل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية لهجوم في البحر الأسود، مؤكدة استمرار ضرب مرافق النقل واللوجستيات والاتصالات الداعمة للقوات الأوكرانية.



