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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينشر خريطة استبدل فيها اسم مضيق هرمز بـ"مضيق ترامب"

مضيق ترامب
مضيق ترامب
محمد على

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة في وقت مبكر من صباح اليوم "السبت" عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" لمضيق هرمز، مع تسميته باسم "مضيق ترامب"، في أول إشارة علنية إلى تفكيره بعد أن اقترحت إيران الاتفاق الجديد وأشارت إلى أنه قد يساعد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.

مضيق ترامب

وفي الخريطة، رسم ترامب دائرة تحيط بمضيق هرمز، وتضمنت الجزر الواقعة ضمن منطقة المضيق، وشملت أيضاً سواحل إيران وسواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ظهرت في الخريطة دول الخليج باستثناء قطر والبحرين.

كان الرئيس الأمريكي أشار في مارس الماضي، إلى مضيق هرمز باسم "مضيق ترامب" خلال خطابه في قمة أولويات معهد الاستثمار الأجنبي في ولاية فلوريدا.


وقال : "عليهم فتحه، عليهم فتح مضيق ترامب.. أقصد مضيق هرمز"، وأضاف مازحًا: "معذرةً، أنا آسف جدًا، يا له من خطأ فادح، ستدّعي وسائل الإعلام الكاذبة أنه قال ذلك عن طريق الخطأ، كلا، لا أرتكب أخطاءً".

ولاحقا، اقترح الرئيس الأمريكي تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق "ترامب"، وذلك بعدما قال مجددًا إن الممر المائي الحيوي أصبح تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "الآن وقد أصبح مضيق هرمز تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، هل يجب أن نغير اسمه إلى مضيق ترامب؟".

وقال ترامب في تصريحات لاحقة، إنه يعتزم إعلان "مضيق هرمز  ضمن الأراضي الأمريكية بعد أن نُنهي هزيمة إيران"، وأشار إلى أن ذلك سيحدث "قريباً جداً".

وأضاف  ترامب أمام حشد في فعالية بمقاطعة ناسو في نيويورك: "نحن نفرض الحصار؛ فلا تمر أي سفن إلا إذا أردنا نحن ذلك".

في حين رد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، على تصريح ترامب عن اعتزامه إعلان "مضيق هرمز ضمن الأراضي الأمريكية".

وقال غريب آبادي، في بيان: "لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة، أو حاملة طائرات، أو أمر تنفيذي، أو خطاب انتخابي. إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة".

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