أمطار غزيرة في بانكوك تتسبب في غمر الطرق وتعطل حركة المرور وإجلاء عدد من السكان

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق بالعاصمة التايلاندية بانكوك منذ يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم السبت في تعطل حركة المرور بالمدينة وإجلاء عدد من السكان عن منازلهم.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) أن الأمطار التي هطلت دون انقطاع على بانكوك تسببت في امتلاء القنوات الرئيسية بمياه الأمطار بكميات تجاوزت 20 سم، واجتياح مياه الفيضان لمختلف مناطق العاصمة، خاصة المناطق الوسطى والشرقية، مما أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف حركة المرور.

كانت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية قد حذرت من تواصل هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء البلاد حتى يوم غد /الأحد/ بسبب منخفض جوي قوي يمر فوق المنطقة الوسطى مدعوما بنشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وتضرر أكثر من 84 ألف شخص في 21 مقاطعة بمختلف مناطق البلاد جراء الفيضان خاصة في المنطقة الوسطي، وذلك حتى يوم السبت.

من جانبه، قال حاكم بانكوك شادشارت سيتتيبونت - في منشور عبر أحد مواقع للتواصل الاجتماعي - إن شرق المدينة يعد الأكثر تضررا، محذرا من احتمالية هطول المزيد من الأمطار.

وأضاف شادشارت أن "الأمطار مستمرة في الهطول، ونحن نبذل قصارى جهدنا. ونحاول شفط المياه، ولكن القنوات مملوءة بالمياه"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المناطق المعرضة للخطر تلك التي تقع بالقرب من القنوات، في ظل امتلاء جميع القنوات بالمياه.

ونصح حاكم المدينة، السكان بنقل سياراتهم إلى مناطق مرتفعة؛ داعيا المرضى طريحي الفراش، الذين يعتمدون على أجهزة طبية حيوية، إلى التفكير في الإقامة بشكل مؤقت في المستشفيات.

تجدر الإشارة إلى أن الفيضانات العارمة التي شهدتها مختلف أنحاء تايلاند في عام 2011 قد تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص وتضرر ملايين المنازل.