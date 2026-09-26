البديوي: دول مجلس التعاون الخليجي تقف بجانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وقوف دول المجلس صفًا واحدًا مع السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.. داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدًا لهذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم.

وأعرب البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/السبت/ - عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت منطقة الرياض وخميس مشيط.. مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة.