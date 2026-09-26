عبدالصمد ماهر: طفرة صحية تشهدها المنظومة الطبية خلال الفترة الماضية

قال الكاتب الصحفي عبدالصمد ماهر، إن وزير الصحة وضع خطة للأشراف على المشروعات القومية القائمة بالفعل، وذلك من أجل تأهيل المحافظات التي ستدخل قريبا منظومة التأمين الصحي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن نسبة التنفيذ في المشروعات القائمة في بعض المحافظات وصلت إلى 100%، متابعا: الهدف من تلك المشروعات القومية هو الارتقاء بالمنظومة الصحية.

واسترسل: تم استلام الوحدات الصحية والمستشفيات في محافظة المنيا، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح: لا يوجد أي معوقات، والوزارة تشدد على المواصفات المتفق عليها في تطوير وتأهيل المنظومة الطبية في المحافظات.

وشدد على أن هناك طفرة صحية تشهدها المنظومة خلال الفترة الماضية.