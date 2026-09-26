ترامب يرفض مقترحًا إيرانيًا لهدنة 7 أيام ويُبقي خيار استئناف الضربات مفتوحًا

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وفقًا لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين.

وكانت طهران قد عرضت إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي، مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، الذي تسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لطهران.

وبحسب المسؤولين، أبلغ ترامب مساعديه بأنه يتوقع احتمال استئناف القصف الأمريكي على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

ويعكس الموقف الأمريكي استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار الذي ستتخذه المواجهة بين واشنطن وطهران، في ظل تذبذب الموقف الأمريكي بين الدفع نحو المسار الدبلوماسي واتخاذ إجراءات عسكرية وتشديد الضغوط على إيران.

وأضافت المصادر أن موقف ترامب قد يتغير خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار تطورات الصراع وتداعياته الإقليمية والدولية.