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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: قمة ترامب وشي تفتح صفحة جديدة في العلاقات الصينية الأمريكية

ترامب
ترامب

قال نادر رونج عضو الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، إن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج تمهد لطريق جديد نحو التطور السليم والمستقر للعلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدًا أنها تمثل صفحة جديدة ترتكز على التعاون وإدارة الخلافات بشكل مناسب والتعايش السلمي والاحترام المتبادل والمساواة.

وأوضح «رونج»، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الجانب الأمريكي أدرك، بعد سنوات طويلة، أن العقوبات والضغوط ليست وسائل فعالة لتحقيق المكاسب المشتركة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المكاسب يجب أن يكون من خلال التعاون مع الصين، مع استمرار وجود خلافات بين البلدين حول قضايا مثل تايوان والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمعادن النادرة.

وأضاف عضو الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على أهمية بناء علاقة مستقرة واستراتيجية، تقوم على التعاون وإدارة الخلافات وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة لتجنب سوء التقدير، مشددًا على أن الخلافات لا تمثل المشكلة في حد ذاتها، وإنما الأهم هو إتقان كيفية إدارتها.

وأشار «رونج» إلى أن التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن تكون لهما آثار تتجاوز العلاقات الثنائية، وتسهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق مزيد من الاستقرار في الوضع الدولي، موضحًا أن الاختبار الحقيقي للعلاقات الصينية الأمريكية سيكون في القدرة على إدارة الخلافات التجارية والتكنولوجية، إلى جانب التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية الساخنة.

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