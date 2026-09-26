مقتل 3 أشخاص في هجمات أوكرانية على بيلجورود الروسية

أفادت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية ، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجمات أوكرانية على المقاطعة، وذلك في إطار الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة بينهما منذ عام 2022.

كما أفاد حاكم مقاطعة روستوف بإصابة 5 أشخاص في هجمات أوكرانية ليلية على المقاطعة.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسيةأن" دفاعاتنا الجوية دمرت 645 مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من البلاد".

وذكرت سلطات موسكو أنه جرى تدمير 20 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة.

من ناحية مقابلة، قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة 4 في قصف روسي على مقاطعتي زابوروجيا وكييف، فيما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 134 مسيرة روسية من أصل 173 استهدفت مناطق عدة من البلاد.