السعودية تعترض مسيرتين وصاروخين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض وخميس مشيط

قال المتحدث باسم التحالف من أجل الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، يوم السبت، إنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين وصاروخين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

كانت الصواريخ موجهة نحو خميس مشيط، بينما كانت الطائرات المسيرة متجهة نحو الرياض.

تم رفع الإنذارات المبكرة التي صدرت في أبها وجازان وخميس مشيط بعد فترة وجيزة.

الاستجابة الدولية



أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق الهجمات المتصاعدة، مشيراً إلى أن الضربات أسفرت عن إصابة "مدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".

أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، هجمات الحوثيين يوم السبت.

وقال في بيان: "يشكل هذا التصعيد الخطير انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة ويشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة".

كما دعا الأمين العام لمجلس التعاون، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم" لإنهاء الهجمات ومحاسبة الحوثيين.

يوم الجمعة، دعا رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى تعبئة عامة لمواجهة هجوم الحوثيين.

وتُعد هذه الضربات الأحدث في سلسلة من الهجمات الحوثية المتصاعدة منذ يوليو، عندما أدت الأعمال العدائية المتجددة إلى تحطيم هدنة استمرت لسنوات وزجت اليمن في حرب الشرق الأوسط الأوسع.