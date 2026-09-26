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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأوكراني: نخطط لجمع 400 مليون يورو لصالح صندوق دعم الطاقة

أوكرانيا
أوكرانيا
أ ش أ

قال وزير الطاقة الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده تخطط لجمع أكثر من 400 مليون يورو لصالح "صندوق دعم الطاقة" بحلول نهاية عام 2026.

جاءت تلك تصريحات "شميهال" خلال فعالية رفيعة المستوى عقدت على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان لوزارة الطاقة الأوكرانية.

وفي كلمته، قال وزير الطاقة الأوكراني إن "الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بـ 1613 منشأة للطاقة، وفقدت أوكرانيا قدرة توليد تبلغ 9 جيجاوات خلال فصل الشتاء الماضي وحده".

وفي الوقت نفسه، أكد أن مهمة أوكرانيا لا تقتصر على إصلاح البنية التحتية المتضررة فحسب، بل تشمل أيضا بناء نظام للطاقة يضمن الأمن والاستقرار لعقود قادمة.

كما ألقى وزير الطاقة الأوكراني الضوء بشكل خاص على دور "صندوق دعم الطاقة لأوكرانيا" باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للمساعدات الدولية الموجهة لقطاع الطاقة في البلاد، موضحا أن الهدف المباشر يتمثل في حشد أكثر من 400 مليون يورو بحلول نهاية عام 2026.

ودعا شميهال الشركات الخاصة وشركاء قطاع الطاقة إلى المشاركة بفعالية أكبر في جهود تعافي قطاع الطاقة الأوكراني.

وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال صندوق دعم الطاقة أوكرانيا

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