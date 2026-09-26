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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنجاز جديد فى الوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة.. تركيب اللوح السفلي لبئر المفاعل(lower plate)

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
أ ش أ

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن فرق العمل من الهيئة في الإشراف والتفتيش على تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المقاول العام الروسي شركة «أتوم ستروي اكسبورت»، نجحت في تركيب اللوح السفلي لبئر المفاعل (lower plate) للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم السبت أن هذا المكوّن يعد من العناصر الأساسية في تجهيزات بئر المفاعل بمفاعلات الماء المضغوط الروسية من الجيل الثالث المطوّر طراز (VVER-1200)، حيث يأتي تركيبه بعد الانتهاء من تركيب الحماية الجافة (Dry shielding) في 28 أغسطس 2026، ليكون ضمن آخر خطوات التركيبات تمهيدا لتركيب وعاء ضغط المفاعل (Reactor Pressure Vessel) في موضعه التصميمي.

واللوح السفلي لبئر المفاعل عبارة عن مكوّن فولاذي اسطواني مُصنَّع بدقة عالية وفق اشتراطات تصنيع صارمة، حيث يزن نحو 13.85 طن، يبلغ وقطره 5465 مم ويبلغ طوله 3820 مم، ويتوافق هندسياً مع القطر الداخلي للحماية الجافة (Dry shielding) (5650 مم) بما يسمح بتركيبه بمسافات خلوص محسوبة بدقة.

ويمثل اللوح السفلي لبئر المفاعل حلقة الربط بين تجهيزات البئر ووعاء ضغط المفاعل، ويضمن محاذاة وعاء ضغط المفاعل بدقة على محوره الرأسي، ويلعب دورا رئيسيا في استكمال منظومة بئر المفاعل حيث يأتي ضمن تسلسل تركيب دقيق، إذ يسبق تركيب وعاء ضغط المفاعل في هذا الطراز تركيب مصيدة قلب المفاعل (Core Catcher)، وصبُّ الخرسانة في هياكل الدعم والتثبيت، ثم تركيبُ الحماية الجافة (Dry shielding) والعزل الحراري للجزء الأسطواني (Vessel thermal insulation) من الوعاء، وأخيراً حلقة الدعم (support ring) التي تتحمل الوزن الرئيسي للوعاء.

ويمهد تركيب اللوح السفلي لبئر المفاعل للحدث الأهم وهو تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثالثة والذي يبلغ طوله نحو 13 متراً وقطره 4.5 متر ووزنه 320 طناً.

كما تتم هذه الأعمال وفق أعلى المعايير الرقابية والتي تطبق من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من خلال مفتشيها المقيمين بموقع المحطة النووية بالضبعة.

ويعكس هذا الإنجاز الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان، ويقرّب الوحدة الثالثة خطوة جديدة نحو مرحلة تركيب المعدات الرئيسية لدائرة المفاعل.


 

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المقاول العام الروسي lower plate

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