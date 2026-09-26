رئيس وزراء منغوليا يلتقي نظيرته اليابانية في طوكيو الثلاثاء المقبل

أعلنت الحكومة اليابانية أن رئيس وزراء منغوليا نيام-أوسور أوتشرال سيلتقي نظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء المقبل، خلال زيارته الأولى إلى اليابان التي تبدأ غدًا الأحد وتستغرق أربعة أيام.

وأوضحت الحكومة في بيان، أوردته وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية، أن رئيسي الوزراء سيتبادلان الآراء حول الأوضاع السائدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما سيبحثان "شراكة آسيا للمرونة الواسعة في مجال الطاقة والموارد"، وهي إطار عمل إقليمي في مجال الطاقة اقترحته تاكايتشي وأطلقته اليابان بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة أزمات نقص إمدادات الوقود واضطرابات سلاسل التوريد في قارة آسيا.

ويزور أوتشرال اليابان للمرة الأولى منذ توليه منصب رئيس الوزراء في مارس الماضي.

وقد تم رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية خاصة من أجل السلام والازدهار في عام 2022، ويسعى البلدان إلى تعزيز علاقاتهما بشكل أكبر من خلال هذه الزيارة.