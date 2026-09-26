تقرير: هجوم إسرائيلي يستهدف قرية سجاد جنوب لبنان

أفاد تقرير لبناني بتنفيذ هجوم إسرائيلي استهدف قرية سجاد في جنوب لبنان، دون ورود معلومات فورية عن طبيعة الهدف أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التصعيد الميداني في جنوب لبنان، حيث شهدت مناطق عدة خلال الأيام الماضية غارات وقصفا مدفعيا وتحركات للقوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والمناطق الحدودية.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات ضد ما وصفها بأنها مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في أعقاب حوادث استهدفت قواته في المنطقة، بينما تقول مصادر لبنانية إن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية رغم التفاهمات القائمة.

وتشهد المنطقة توترًا متواصلًا منذ أشهر، مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان وتنفيذ غارات وعمليات تستهدف مناطق مختلفة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد مجددا.