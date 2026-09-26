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ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شقيقه وآخرين لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وتهديده لاعتراضه على تواجدهم أسفل منزله وترويج المواد المخدرة بالجيزة.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس من القائم على النشر (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى "مصاب بجرح بالوجه") بتضرره من (شقيقه وزوجته ونجلهما و4 عاطلين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لوجود خلافات بينه وبين شقيقه لقيام الأخير وأصدقائه بمداومة الوقوف أسفل منزله ولدى معاتبته لشقيقه حدثت بينهما مشاجرة فقام شقيقه على إثرها بالاستعانة بباقى المشكو فى حقهم والتعدى عليه باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته.

 تم ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى" ) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وأنكر شقيق الشاكى قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

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